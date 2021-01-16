В РПЦ призвали верующих не купаться в Крещение в условиях пандемии

Православных верующих предостерегли от традиционных крещенских купаний в проруби. По мнению главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, это не принесет положительного эффекта в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Я думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», - заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Священнослужитель еще раз напомнил о том, что погружение в ледяную воду не является обязательным церковным ритуалом - это то, что верующие делают исключительно по собственной инициативе.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Это один из самых древних христианских праздников. Существует народная традиция купаний в прорубях. Вечером перед праздником верующие троекратно погружаются в воду. В церкви призывают перед этим посетить службу и покаяться, так как «очищению» от грехов способствует именно это, а не факт погружения в прорубь.

Врачи также не остаются в стороне и дают свои советы по поводу этого. Не стоит окунаться в прорубь неподготовленным людям, особенно с хроническими заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы и бронхо-легочными проблемами.