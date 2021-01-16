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В Госдуме оценили перспективы отношений Москвы и Берлина при Лашете

Ян Брацкий
17:09 16.01.2021
По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Елены Паниной, Армин Лашет заинтересован в завершении строительства газопровода «Северный поток-2».
В Госдуме оценили перспективы отношений Москвы и Берлина при Лашете
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В случае избрания канцлером ФРГ, новый лидер правящей в Германии партии ХДС Армин Лашет, сможет предложить конструктивную повестку в отношениях с Россией и преодолеть двусторонний кризис. Взвешенная и прагматичная позиция политика также внесет существенный вклад в завершение крупного энергетического проекта «Северный поток-2». В этом уверена член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Есть надежда, что кризис в отношениях между нашими странами будет преодолен. У Лашета достаточно сильная политическая позиция для того, чтобы содействовать завершению строительства "Северного потока-2"», - приводит РИА Новости слова Паниной.

С ней согласен известный немецкий журналист-международник Александр Рар, назвавший избрание Лашета хорошим знаком. По его мнению, новый лидер ХДС - опытный и договороспособный политик, который будет прислушиваться не к санкционным лоббистам, а к заинтересованному в нормальных и предсказуемых двусторонних отношениях Москвы и Берлина бизнесу.

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет был избран председателем Христианско-демократического союза (ХДС) на онлайн съезде партии. Лашет набрал 521 голос. Сразу после объявления результатов голосования, он выступил с короткой речью, в которой поблагодарил делегатов за оказанное ему доверие и поблагодарил соперников за честную и открытую борьбу. К слову, его ближайший оппонент Фридрих Мерц заручился поддержкой 466 делегатов. 

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