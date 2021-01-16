Задержанный в Южном Судане блогер Варламов вернулся в РФ

Блогер Илья Варламов, задержанный ранее в Южном Судане, вернулся в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе с агентством Варламов отметил, что у него пока нет конкретных планов по поводу обращения в правоохранительные органы в связи с произошедшим.

Илья Варламов 13 января сообщил, что его и следовавшую с ним группу задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа. По словам блогера, они прибыли в регион как туристы и планировали далее лететь в Джубу, однако после того, как у него в ходе досмотра нашли пульт от дрона, изъятого ранее в Уганде, их задержали. Утром 14 января группа вылетела из Капоэты в Джубу.