Пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор

Пункт о вакцинации для контактирующих с большим количеством людей могут внести в трудовой договор. С такой инициативой выступил врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В пример он привел профессию преподавателя, который ежедневно находится в одной аудитории или классе с десятками студентов.

«Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях - пусть работает дворником, там безопасно», - пояснил свою позицию в беседе с «Говорит Москва» Жемчугов.

Масштабная прививочная кампания в России началась 15 декабря прошлого года. Первыми вакцину начали ставить жителям Москвы еще пятого декабря. Сначала привили врачей, педагогов и социальных работников. Постепенно категории вакцинируемых расширились и сегодня получить прививку от COVID-19 могут все желающие.

Врачи используют российскую вакцину «Спутник V», которая является совместной разработкой ученых из Центра имени Гамалеи и экспертов Минобороны России. Препарат испытан и доказал свою высокую безопасность и эффективность. Ранее президент Владимир Путин распорядился начать всеобщую вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции. Глава государства призвал подготовить всю необходимую инфраструктуру и обеспечить поставки вакцины в регионы.