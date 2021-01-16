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Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами

Анна Назайкина
16:08 16.01.2021
Ранее стало известно о возобновлении регулярных полетов по маршруту Москва-Сингапур и в обратном направлении с 20 января.
Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами
© Фото: Klaus Hausmann, Pixabay
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Перелеты из России в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар и в обратном направлении станут доступны с 27 января. О возобновлении на взаимной основе авиасообщения с этими четырьмя странами сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю); Индия (Москва-Дели, два раза в неделю); Финляндия (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю); Катар (Москва-Доха, три раза в неделю)», - сообщили в оперштабе.

При этом отмечается, что авиасообщение с этими странами решили возобновить на основании некоторых показателей: 40 новых случаев COVID-19 в течение двух недель на 100 тысяч населения, не более 1% за две недели суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения коронавируса за неделю, не превышающий единицу.

Ранее стало известно о возобновлении регулярных полетов по маршруту Москва-Сингапур и в обратном направлении с 20 января, которые были приостановлены с 23 марта 2020 года. 

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