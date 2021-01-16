Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

Избранный президент США Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Об этом говорится в релизе, распространенном штабом Байдена.

Помимо этого, демократ выдвинул еще несколько кандидатур на ряд постов. Так, возглавлявшую ранее команду переговорщиков с Ираном Венди Шерман он предложил назначить первым заместителем госсекретаря, а эксперта по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового поражения Бонни Дженкинс - заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями.

Виктория Нуланд отработала в Госдепе США более 30 лет. Она была главным чиновником ведомства по России и странам бывшего СССР, постоянным представителем при НАТО и специальным посланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в РФ, КНР и Монголии. Знает русский язык.