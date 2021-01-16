«Это не русофоб»: немецкий журналист охарактеризовал нового председателя ХДС

Избрание Армина Лашета на пост председателя Христианско-демократического союза - хороший сигнал для германо-российских отношений. Так считает немецкий журналист-международник Александр Рар. В разговоре со «Звездой» он рассказал о политике Лашета и его приоритетах в отношении Москвы и Вашингтона.

«Это опытный политик, который доказал, что умеет управлять самой большой по численности землей Германии, но в тоже самое время он опытный человек во внешней политике. Он будет прагматично вести дела, не будет многого менять, он будет придерживаться курса Меркель. Лашет будет налаживать хорошие добрососедские отношения с Россией. Это не русофоб», - заявил Рар.

В России фигура политика также хорошо известна, отметил журналист. Армин Лашет в течение двух лет посещал крупные экономические саммиты и выступал на годовом собрании германо-российского форума. При Лашете, уверен Рар, ситуация со строительством газопровода «Северный поток - 2» станет менее турбулентной и более предсказуемой.

«Он будет защищать "Северный поток - 2" от американцев, потому что считает, что это выгодно для Германии. Он выступает за экономическое сотрудничество, считает, что через него можно улучшить и укрепить отношения между Германией и Россией. Ему это очень важно», - сказал журналист.

С избранием Лашета на пост председателя ХДС, получится существенно разрядить напряденные отношения Берлина и Москвы, надеется Александр Рар. В отличии от своих оппонентов, которые публично выступали с призывами давить на Россию и говорить с ней с позиции силы - Лашет за разумный диалог.

«Армин Лашет имеет свою точку зрения, которая построена на опыте прагматичного сотрудничества с Россией, в том числе его земля имеет много фирм, которые связаны с Россией. Он будет слушать бизнес, а не только неправительственные организации или правозащитников, которые призывают к конфликтности в отношении России. Я оптимистически настроен, это хороший день для германо-российских отношений. Надеюсь, что Лашет будет выдвинут кандидатом в канцлеры от ХДС», - подвел итог Рар.

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет был избран председателем Христианско-демократического союза (ХДС) на онлайн съезде партии. Лашет набрал 521 голос. Сразу после объявления результатов голосования, он выступил с короткой речью, в которой поблагодарил делегатов за оказанное ему доверие и поблагодарил соперников за честную и открытую борьбу. К слову, его ближайший оппонент Фридрих Мерц заручился поддержкой 466 делегатов.