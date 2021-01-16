Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера

Зима и мороз - не повод, чтобы отказывать себе в удовольствии оседлать волну. И уезжать в теплые страны для этого совсем не обязательно - это точно знают любители активного водного отдыха под Петербургом. Они устроили заплыв прямо на Ладожском озере.

Из воды серферы стараются не выходить, поскольку там теплее. Хотя, судя по их обледенелым лицам, за пару часов катания они уже привыкли к дыханию суровой Ладоги.

«Как только на гидрокостюме появляется лед, ветер перестает его продувать, становится тепло», - объяснил инструктор по серфингу Данила Новожилов.

Чтобы встать на доску они тратят десятки попыток. Сильное течение порой сносит серферов в сторону и выбрасывает на прибрежные камни. Для них, кажется, чем сложнее погодные условия, тем интереснее. Ни Шри Ланка, конечно, но мест для занятия серфингом с местным колоритом под Петербургом и в Ленобласти хватает.

Высота волны больше полутора метров, порывы ветра - 18 метров в секунду. Этот прогноз петербургские серферы ждали последние несколько недель, чтобы эффектно закончить сезон. Он продолжается с марта 2019 года и это уникальный случай. Из-за теплых зим Финский залив и Ладожское озеро не замерзали.

Любители водного отдыха в морозную погоду нередко надевают сразу два гидрокостюма. Николай Везяев - серфер уже опытный, но в таких экстремальных условиях катается впервые. Говорит, упустить эту возможность было нельзя.

«Главное, что мы выбрались. Пару волнишек поймали, кайфанули. Все отлично», - поделился впечатлениями Везяев.

Бухта в считанные минуты заполняется «мохито» - так серферы называют прибрежные волны с кусками льда. Ладожское озеро вслед за Финским заливом словно намекает им, что пора зачехлять доски. На этот раз уже точно до весны.