Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера

Роман Закурдаев
15:25 16.01.2021
Спортсмены завершили сезон, который продолжался с весны 2019 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Зима и мороз - не повод, чтобы отказывать себе в удовольствии оседлать волну. И уезжать в теплые страны для этого совсем не обязательно - это точно знают любители активного водного отдыха под Петербургом. Они устроили заплыв прямо на Ладожском озере.

Из воды серферы стараются не выходить, поскольку там теплее. Хотя, судя по их обледенелым лицам,  за пару часов катания они уже привыкли к дыханию суровой Ладоги.

«Как только на гидрокостюме появляется лед, ветер перестает его продувать, становится тепло», - объяснил инструктор по серфингу Данила Новожилов.

Чтобы встать на доску они тратят десятки попыток. Сильное течение порой сносит серферов в сторону и выбрасывает на прибрежные камни. Для них, кажется, чем сложнее погодные условия, тем интереснее. Ни Шри Ланка, конечно, но мест для занятия серфингом с местным колоритом под Петербургом и в Ленобласти хватает.

Высота волны больше полутора метров, порывы ветра - 18 метров в секунду. Этот прогноз петербургские серферы  ждали последние несколько недель, чтобы эффектно закончить сезон. Он продолжается с марта 2019 года и это уникальный случай. Из-за теплых зим Финский залив и Ладожское озеро не замерзали.

Любители водного отдыха в морозную погоду нередко надевают сразу два гидрокостюма. Николай Везяев - серфер уже опытный, но в таких экстремальных условиях катается впервые. Говорит, упустить эту возможность было нельзя.

«Главное, что мы выбрались. Пару волнишек поймали, кайфанули. Все отлично», - поделился впечатлениями Везяев.

Бухта в считанные минуты заполняется «мохито» - так серферы называют прибрежные волны с кусками льда. Ладожское озеро вслед за Финским заливом словно намекает им, что пора зачехлять доски. На этот раз уже точно до весны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:46 Спорт
Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры
13:46 В стране и мире
Певица Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским
10:18 В стране и мире
В МИД России объяснили причины выхода из Договора по открытому небу
09:14 В стране и мире
Собянин рассказал о начале вакцинации от COVID-19 самозанятых граждан
08:07 В стране и мире
Видео
В США заявили о намерении участников захвата Капитолия убить конгрессменов
Популярное
Популярное
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Видео
Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.