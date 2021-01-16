Никто из россиян не пострадал при пожаре в отеле в Танзании

Никто из россиян не пострадал при пожаре в ночь на 16 января в отеле Blue Bahari на острове Занзибар. Об этом сообщили в посольстве РФ в Танзании.

«Согласно имеющейся у нас информации, пострадавших среди граждан РФ нет…Сейчас завершается процесс переезда туристов из сгоревшей гостиницы в другие. Все решается туристической компанией в рамках пакетного соглашения»,- передает ТАСС слова дипломата.

Собеседник агентства рассказал, что рано утром в посольство поступили обращения от россиян, которые оказались в трудной ситуации из-за пожара. Однако, по словам дипломата, не было ни одного звонка, в котором речь шла об угрозе для жизни.

Представитель российской компании, у которой граждане РФ приобрели туры на Занзибар, сообщил ТАСС, что все туристы из России, которые проживали в сгоревшем отеле, уже были размещены в новых гостиницах.

Ранее стало известно о том, что отель Blue Bahari сгорел в городе Пвани-Мчагани на острове Занзибар. Среди постояльцев были российские туристы.

Пожар произошел около трех часов ночи в соседнем от отеля здании, где велись ремонтные работы. После этого по крышам из пальмовых листьев пламя перекинулось на гостиницу. В итоге здание выгорело полностью менее чем за полчаса.