Умер банкир Бенджамин де Ротшильд

В Швейцарии на 58-ом году жизни умер французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд. О трагедии сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на близких покойного.

«Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда», - говорится в сообщении.

Барон, чья фамилия в финансовых кругах обрела глобальную известность, умер накануне от сердечного приступа в собственном поместье в Пренье. С 1997 года Бенджамин де Ротшильд возглавлял Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild. Согласно данным AFP, стоимость активов группы составляет около 160 миллиардов евро.