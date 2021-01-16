Московские водители встали в семибалльных пробках из-за снегопада

Автомобилисты Москвы оказались заложниками очередного снегопада, столица замерла в семибалльных пробках. Водители публикуют видео снежных заносов в социальных сетях и сетуют на нерасторопность коммунальных служб, которые не успевают чистить улицы.

Хуже всего обстоят дела на въездах в столицу в сторону центра - нет движения на Ленинградском, Ярославском, Симферопольском, Каширском и Волковском шоссе. Не лучше ситуация и в центре Москвы. Машины с трудом пробираются по Садовому кольцу, Моховой, Новому Арбату, Болотной, Москворецкой, Пречистенской и Софийской набережных, пишет РИА Новости.

На МКАДе растянулись огромные караваны из груженых фур, водители которых буксуют на месте. Ранее синоптики предупредили москвичей о снегопаде, порывистом ветре и падении температуры до -15 градусов. Накануне МЧС разослало предупреждения с просьбой оставаться дома и не парковаться под деревьями и рекламными щитами.