«Муж забрал детей и покинул город»: в СК раскрыли подробности убийства главреда «Рязань.Лайф»

И. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Рязанской области Ольга Суркова рассказала «Звезде» подробности жесткого убийства главреда издания «Рязань.Лайф». Напомним, в пятницу, 15 января, тело женщины было найдено в ее квартире со множественными колото-резаными ранами.

«В Рязани возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в ходе семейной ссоры. В пятницу, 15 января, в квартире было обнаружено тело проживавшей там женщины с множественными колото-резаными ранами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Убийство», - отметила Суркова.

Отмечается, что в совершении данного преступления был заподозрен супруг погибшей, житель Тверской области. Он после произошедшего забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область.

«Местонахождение подозреваемого установлено, он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников. Все обстоятельства произошедшего уточняются», - подчеркнула Суркова.

Также она отметила, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.