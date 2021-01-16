Армин Лашет избран новым председателем ХДС

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет избран председателем Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии. Соответствующее решение приняли делегаты онлайн-съезда партии. Избранный Лашет набрал 521 голос, прямая трансляция заседания велась на официальном сайте консерваторов.

Сразу после объявления результатов голосования, Лашет выступил с короткой речью, в которой поблагодарил делегатов за оказанное ему доверие и поблагодарил соперников за честную и открытую борьбу. К слову, его ближайший оппонент Фридрих Мерц заручился поддержкой 466 делегатов.

Теперь именно Лашет поведет своих однопартийцев на парламентские выборы в 2021 году. Решение о выдвижении одного из членов ХДС на должность канцлера будет приниматься отдельно, пишет ТАСС.

Армин Лашет - яркий политик, известный в Европе своими высказываниями по поводу коронавирусной инфекции и сторонник политики действующего канцлера Ангелы Меркель. Ожидается, что при нем Берлин сохранит прежние подходы к взаимоотношениям с официальной Москвой.