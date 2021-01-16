Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us

Анна Назайкина
10:01 16.01.2021
Режиссер признался, что является большим фанатом компьютерной игры.
Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Российский кинорежиссер Кантемир Балагов, получивший ранее награды за фильм «Дылда», будет снимать пилотный выпуск сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», - написал режиссер на своей странице в Instagram.

Действие компьютерной игры, по мотивам которой будет снят сериал, происходит в постапокалиптическом мире. О планах выпуска многосерийного фильма заявила американская телекомпания HBO в 2020 году. По мнению издания, то, что Балагова выбрали режиссером пилотного выпуска, говорит о стремлении HBO к серьезному драматическому тону картины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:46 В стране и мире
Певица Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским
12:32 В стране и мире
В аэропортах Москвы отменили или задержали 20 рейсов
10:18 В стране и мире
В МИД России объяснили причины выхода из Договора по открытому небу
09:14 В стране и мире
Собянин рассказал о начале вакцинации от COVID-19 самозанятых граждан
08:07 В стране и мире
Видео
В США заявили о намерении участников захвата Капитолия убить конгрессменов
Популярное
Популярное
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Видео
Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
Скандальный памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.