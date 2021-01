В стране и мире Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us Анна Назайкина Режиссер признался, что является большим фанатом компьютерной игры. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Российский кинорежиссер Кантемир Балагов, получивший ранее награды за фильм «Дылда», будет снимать пилотный выпуск сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter. «Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», - написал режиссер на своей странице в Instagram. Действие компьютерной игры, по мотивам которой будет снят сериал, происходит в постапокалиптическом мире. О планах выпуска многосерийного фильма заявила американская телекомпания HBO в 2020 году. По мнению издания, то, что Балагова выбрали режиссером пилотного выпуска, говорит о стремлении HBO к серьезному драматическому тону картины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика