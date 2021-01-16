СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве главреда издания «Рязань.Лайф»

В Рязани была найдена мертвой главный редактор регионального портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Вечером, 15 января, тело 33-летней женщины с десятью ножевыми ранениями было найдено в ее квартире.

По последней информации, был задержан подозреваемый в убийстве женщины. Им оказался супруг Шепляковой Алексей. Мужчина сам сдался полиции и рассказал о случившемся. По его словам, накануне вечером он приехал к жене забрать детей, но девушка отказалась, передает Mash.

После этого началась ссора, мужчина схватился за нож. Отмечается, что накануне Жанна звонила брату и подруге, жаловалась на поведение мужа из-за сложного развода и просила помощи. При этом супруги уже некоторое время проживали отдельно.