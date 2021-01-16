Безопасность на инаугурации Байдена будут обеспечивать до 25 тысяч бойцов Нацгвардии

Безопасность на инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января, будут обеспечивать до 25 тысяч бойцов Национальной гвардии США. Об этом сообщил глава Бюро Нацгвардии генерал Дэн Хокансон.

«Получено разрешение, чтобы 25 тысяч мужчин и женщин, служащих в Национальной гвардии, осуществляли миссии в области безопасности, коммуникаций и логистики в поддержку федеральным властям и властям округа Колумбия», - сказал он.

Отмечается, что сотрудников Нацгвардии перебрасывают и из отдаленных штатов, включая Флориду, Мэн и Юту. В настоящее время в столичном регионе находятся более семи тысяч гвардейцев, еще свыше двух тысяч задействованы в охране капитолиев других штатов.

Напомним, что 6 января, в день утверждения итогов выборов, сторонники Дональда Трампа устроили в Вашингтоне беспорядки и ворвались в Капитолий. В результате погибли пять человек. Вину за произошедшее демократы возложили на действующего президента. Палата представителей США объявила Дональду Трампу импичмент. Чтобы отстранить президента до окончания его срока, импичмент должен одобрить Сенат.