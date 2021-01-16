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Начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

Анна Касаткина
13:45 16.01.2021
Чиновника подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.
Начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины
© Фото: sledcom.ru
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В Норильске задержали начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города по делу о сходе лавины. Его подозревают в халатности, выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает Следственный комитет России.

Ранее по подозрению в совершении преступления был задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы Норильска. Его поместили под домашний арест.

«В результате проведенного комплекса следственных действий было установлено должностное лицо, чье попустительство повлекло трагедию. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска», – говорится в сообщении СКР.

Следствие полагает, что задержанный не осуществлял должный контроль за деятельностью подчиненных и не проверял полноту сведений, которую дежурные включали в сводку о погодных условиях. Эта информация поступала дежурным из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«В результате халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, который получил 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска», – отметили в силовом ведомстве.

По этой причине, добавили в Следственном комитете, население и власти города, а также иные учреждения и организации не знали о лавинной опасности в день трагедии и не провели превентивные мероприятия.

Восьмого января около 23 часов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» сошла лавина, под которую попал дом 45-летнего предпринимателя. Мужчина, а также его 38-летняя супруга и полуторагодовалый сын погибли. Еще один ребенок 14 лет госпитализирован с тяжелыми травмами.

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