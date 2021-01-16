Певица Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским

Российская певица Алена Апина показала последнее сообщение от художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Артистка опубликовала в Сети снимок экрана с их диалогом от 21 декабря 2020 года.

© Instagram, neapina

В переписке со сценаристом Апина спросила, каким образом сложилось так, что Грачевский заболел «модной болячкой», а также пожелала ему скорейшего выздоровления. Отвечая на сообщение певицы, режиссер поблагодарил ее и пообещал «выбраться».

«Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек- жизнь! Прощай», - написала певица в Instagram.

Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни от коронавируса. В декабре 2020 года появилась информация, что режиссер заболел COVID-19. Он проходил лечение в домашних условиях, однако затем был госпитализирован. 7 января сценариста подключили к аппарату ИВЛ, поскольку дышать самостоятельно ему практически не удавалось. Тогда режиссера впервые ввели в состояние искусственной комы.

11 января Грачевский пришел в себя и даже начал жестами общаться с врачами. Однако его состояние резко ухудшилось, его перевели в другую реанимацию, после чего он был вновь погружен в состояние медикаментозного сна.