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Ученые рассказали о способе спрогнозировать тяжелое течение COVID-19

Виктория Ивашечкина
13:33 16.01.2021
По словам специалистов, одной из проблем пандемии является неспособность медиков предсказать, у кого из госпитализированных заболевание будет протекать в тяжелой форме.
Ученые рассказали о способе спрогнозировать тяжелое течение COVID-19
© Фото: Кирилл Шипицин, РИА Новости
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Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе заявили, что измерение митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может помочь выяснить, кто больше подвержен наибольшему риску тяжелого течения болезни, которая требует интенсивной терапии. 

По мнению специалистов, одной из проблем пандемии является неспособность медиков предсказать, у кого из госпитализированных заболевание будет протекать в тяжелой форме или с осложнениями. Американские ученые отмечают, что знание возраста и заболеваний пациента помогает в определении возможного хода болезни. Но даже у здоровых людей могут возникнуть осложнения при лечении.

По мнению исследователей, анализ крови должен показать уровень митохондриальной ДНК. Ее выход из клеток в кровоток является признаком того, что в организме происходит определенный тип гибели клеток.

Авторы исследования подчеркивают, что сейчас врачам нужны более совершенные методы для оценки состояния пациентов с коронавирусом. Также, как считают специалисты, медики все еще многого не понимают в COVID-19.

Американские ученые планируют оценить, может ли такой тест стать способом контроля над эффективностью новых методов лечения. Специалисты предполагают, что верный выбор терапии может снизить уровень митохондриальной ДНК.

По словам исследователей, необходимо масштабное изучение проблемы. Если бы в первые сутки можно было определить, потребуется ли больному диализ или лекарства, то это могло бы изменить сортировку больных и то, как врачи ими занимаются.

Специалисты обследовали 97 пациентов с диагнозом, чей уровень митохондриальной ДНК измерили в первый день пребывания в больнице. Он, как отмечается, был намного выше у тех больных, которые в итоге попали в отделение интенсивной терапии.

Ученые подчеркивают, что в этом случае связь не зависела от возраста, пола или состояния здоровья. Также тест предсказал результаты на таком же уровне или даже лучше, чем уже известные методы, которые используются для оценки госпитализированных пациентов с коронавирусом.

По словам специалистов, вирусы могут вызывать повреждение тканей, которые являются сильной воспалительной реакцией на инфекции. То есть клетка раскрывается, высвобождая содержимое, включая митохондриальную ДНК. сама она вызывает воспаление.

По мнению ученых, измерение митохондриальной ДНК в крови может быть ранним признаком этого типа гибели клеток в жизненно важных органах.

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