В Рязани найдена мертвой главный редактор портала «Рязань.Лайф»

В Рязани убили главного редактора местного портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Тело 33-летней журналистки с десятью ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире.

Шеплякова могла погибнуть от рук собственного мужа в ходе семейной ссоры, сообщают СМИ.

Некоторое время назад женщина подала на развод, супруги проживали отдельно. По данным K1news, накануне вечером Шеплякова просила о защите, однако помочь ей никто не успел.

Из квартиры пропали двое детей детей журналистки. Их, как и супруга женщины, сейчас разыскивают правоохранители.