Сотрудникам магазинов и ресторанов на Украине запретили общаться на русском

На Украине вступил в силу скандальный закон, по которому вся сфера обслуживания страны переходит исключительно на национальный язык. Отныне за разговоры на любом другом языке, а особенно на русском, сотрудникам грозят штрафы.

Так, за общение с клиентом не на украинском сотрудники заправок, ресторанов, магазинов и аптек могут получить штраф в размере 6 тысяч 800 гривен – это почти 18 тысяч рублей. На тех предпринимателей, которые проигнорируют нововведение, украинские депутаты предложили писать доносы.

В России этот закон уже назвали дискриминационным и заявили, что он только сеет раздор между жителями страны. Не довольны им и многие украинцы – они даже запустили флэшмоб с требованием обслуживать их на русском языке. Если покупателям отказывают в этой просьбе, они просто уходят из заведения и оставляют негативный отзыв.