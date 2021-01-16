В аэропортах Москвы отменили или задержали 20 рейсов

В Москве более 20 авиарейсов были задержаны или отменены в субботу, 16 января, из-за сильного снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В частности, на 11.54 мск субботы, во «Внуково» три рейса были задержаны, два отменены. В Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево - четыре рейса задержаны, три отменены.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные в столице ожидается температура -15 градусов, сильный снег, порывистый ветер. По области температура воздуха будет колебаться от -12 до -18 градусов