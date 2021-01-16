Актер Владимир Конкин переболел коронавирусом

Заслуженный артист РФ Владимир Конкин перенес COVID-19. Наиболее трудный этап болезни пришелся на новогодние каникулы. В данный момент самочувствие актера улучшилось, он идет на поправку. Об этом сообщила его директор Елена Переслени.

«Он вылечился от коронавируса. У него еще пневмония, он дома находится под наблюдением врачей. Он заболел еще 27 декабря. Сам вирус убит. Лечились амбулаторно. Самочувствие сейчас уже лучше, просто восстановление медленно идет», - передает ее слова РИА Новости.

Владимир Конкин - советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Наибольшую популярность обрел за роли в картинах «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя».

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 24 092 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 590 летальных исходов. За сутки в стране выздоровело 27 311 человек.