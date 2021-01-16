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СМИ: в Петербурге водитель каршерингового авто сбил людей на тротуаре

Анна Касаткина
12:00 16.01.2021
Машина врезалась в людей после столкновения с другим авто.
СМИ: в Петербурге водитель каршерингового авто сбил людей на тротуаре
© Фото: zebryza, VK
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В Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей у пешеходного перехода. После столкновения с внедорожником водитель не сумел остановить машину и выехал на тротуар.

Инцидент произошел на улице Шаврова. Водитель двигался по дороге, когда на его пути возник разворачивающийся внедорожник. После аварии машина потеряла управление.

Авто сбило троих человек. Никто из них не получил серьезных повреждений. Одну пострадавшую госпитализировали с легкими травмами, сообщает радио «Говорит Москва».

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