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Путин поздравил Ланового с днем рождения

Анна Назайкина
11:18 16.01.2021
Сегодня народному артисту СССР исполнилось 87 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового. Глава государства отметил, что актеру удалось достичь больших высот в искусстве, а его творчество внесло «неоценимый» вклад в сохранение патриотических традиций. Телеграмма с поздравлением была опубликована на сайте Кремля.

«Примите тёплые поздравления с Днём рождения. Вы посвятили свою жизнь служению искусству и на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу. Ваше яркое, многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, неоценимый личный вклад в сбережение наших патриотических традиций, воспитание молодёжи достойны самого глубокого уважения», - говорится в телеграмме.

Напомним, ранее стало известно о том, что Лановой был госпитализирован вместе с супругой после положительного результата исследования на коронавирус. У обоих было обнаружено большое количество антител. По словам жены актера Ирины Купченко, актер чувствовал себя нормально, однако в связи с его возрастом «решили не рисковать». Впоследствии у народного артиста СССР выявили пневмонию.

Артист родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он является артистом Государственного академического театра имени Е. Вахтангова. Также Лановой является народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда РФ, председателем попечительского совета акции «Бессмертный полк», профессором Театрального училища имени Б. Щукина.

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