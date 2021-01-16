«Цифровой тоталитаризм»: Медведев прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что действия представителей американских соцсетей являются «оголтелой цензурой». Он также заявил, что в США идет активное манипулирование новостями и фактами. Напомним, ранее доступ к страницам действующего лидера Штатов Дональда Трампа в Facebook и Instagram был заблокирован.

По мнению Медведева, социальные сети развернули против политика «информационную войну без правил».

«Что это, как не оголтелая цензура? И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество», - отметил замглавы Совбеза, передает ТАСС.

По словам Медведева, американские технологические корпорации, почувствовав вкус к власти, позволили себе манипулировать фактами, исходя из своих политических предпочтений.

В субботу, 16 января, Facebook и Instagram внезапно разблокировали аккаунты Дональда Трампа. При переходе на его страницы информация на них отображается.

С чем связано такое решение, пока неизвестно, ведь ранее основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал, что аккаунты действующего президента США останутся заморожены до конца его пребывания на посту.