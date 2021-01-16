Огонь в тропиках: кадры пожара в отеле на Занзибаре, где отдыхали российские туристы

Отель Blue Bahari сгорел в городе Пвани-Мчагани на острове Занзибар. Среди постояльцев были российские туристы.

Пожар произошел около трех часов ночи в соседнем от отеля Blue Bahari здании, где велись ремонтные работы. После этого по крышам из пальмовых листьев пламя перекинулось на гостиницу. В итоге здание выгорело полностью менее чем за полчаса, сообщает life.ru.

По информации Telegram-канала Baza, пострадавших в результате происшествия нет, всех туристов перевезли в другие отели.