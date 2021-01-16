В стране и мире Коронавирус Роспотребнадзор рассказал о тесте на «британский» штамм COVID-19 Анна Назайкина Отмечается, что подобный набор реагентов был разработан впервые в мире. © Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Тест-система на выявление «британского», более заразного, штамма коронавируса, созданная в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора, способна обнаружить новую инфекцию за 1,5 часа. «Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления "британского штамма" коронавируса. Тест способен различать мутантную формы вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени», - сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, уточняется, что такой набор реагентов был разработан впервые в мире, а в данный момент его испытания на стадии завершения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика