В МИД России объяснили причины выхода из Договора по открытому небу

Начать процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН) Россию подтолкнула неприемлемая ситуация с выходом из соглашения США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ориентация на Штаты для западных участников стала важнее соблюдения соглашения.

«Выход США из Договора по открытому небу коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Захарова напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство не единожды предупреждало о серьезных последствиях выхода США из ДОН для самого договора и европейской безопасности.

Помимо этого, отметила она, Вашингтон не раз обвинял Москву в недобросовестном соблюдении договора и Россия аргументировано отвечала на все выпады. В то же время США нарушали соглашение без объяснений. Так, в 2015 году Штаты не допустили российский самолет наблюдения Ан-30Б на территорию страны, в то время как самолет Ту-154М-Лк1 был на техобслуживании. В итоге отказ въезда Ан-30Б означал полное закрытие США от российских наблюдательных полетов.

«США более 13 лет затягивали с формулировкой правил проведения полетов над своими удаленными островными территориями и тем самым закрывали их от миссий наблюдения», – добавила Захарова.

Так, в нарушение договора максимальную дальность полетов над территорией Гавайев установили из расчета не с аэродрома открытого неба, а с аэродрома дозаправки и противоправно сократили наблюдательные возможности на 260 км, уточнила она.

В то же время, подчеркнула представитель МИД, Москва прилагала усилия для сохранения договора. После выхода США страны НАТО могли наблюдать за всей территорией России, при этом последняя лишалась такой возможности в отношении территории лидера альянса. Такая ситуация оказалась для Москвы неприемлема, заключила Захарова.