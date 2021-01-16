Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД России объяснили причины выхода из Договора по открытому небу

Анна Касаткина
10:18 16.01.2021
Представитель ведомства подчеркнула, что Москва прилагала усилия для сохранения соглашения.
В МИД России объяснили причины выхода из Договора по открытому небу
© Фото: Yury Kirsanov, Transport Photo Image, Globallookpress
Читайте нас на:

Начать процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН) Россию подтолкнула неприемлемая ситуация с выходом из соглашения США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ориентация на Штаты для западных участников стала важнее соблюдения соглашения.

«Выход США из Договора по открытому небу коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Захарова напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство не единожды предупреждало о серьезных последствиях выхода США из ДОН для самого договора и европейской безопасности.

Помимо этого, отметила она, Вашингтон не раз обвинял Москву в недобросовестном соблюдении договора и Россия аргументировано отвечала на все выпады. В то же время США нарушали соглашение без объяснений. Так, в 2015 году Штаты не допустили российский самолет наблюдения Ан-30Б на территорию страны, в то время как самолет Ту-154М-Лк1 был на техобслуживании. В итоге отказ въезда Ан-30Б означал полное закрытие США от российских наблюдательных полетов.

«США более 13 лет затягивали с формулировкой правил проведения полетов над своими удаленными островными территориями и тем самым закрывали их от миссий наблюдения», – добавила Захарова.

Так, в нарушение договора максимальную дальность полетов над территорией Гавайев установили из расчета не с аэродрома открытого неба, а с аэродрома дозаправки и противоправно сократили наблюдательные возможности на 260 км, уточнила она.

В то же время, подчеркнула представитель МИД, Москва прилагала усилия для сохранения договора. После выхода США страны НАТО могли наблюдать за всей территорией России, при этом последняя лишалась такой возможности в отношении территории лидера альянса. Такая ситуация оказалась для Москвы неприемлема, заключила Захарова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:18 В стране и мире
В МИД России объяснили причины выхода из Договора по открытому небу
09:14 В стране и мире
Собянин рассказал о начале вакцинации от COVID-19 самозанятых граждан
08:07 В стране и мире
Видео
В США заявили о намерении участников захвата Капитолия убить конгрессменов
06:40 В стране и мире
«Британский» штамм COVID-19 может стать основным в США к марту
05:42 Армия
Видео
Более двух тысяч военнослужащих ВВО получили вторую прививку от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Видео
Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
Скандальный памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.