Глава Минфина РФ оценил российский рейтинг S&P

Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом подтверждает эффективность мер правительства РФ по преодолению беспрецедентных вызовов прошлого года. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки"», - сказал он.

Также Силуанов отметил, что залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков являются консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая ЦБ РФ денежно-кредитная политика.