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S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России со стабильным прогнозом

Тамара Астапенкова
00:49 16.01.2021
Подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2».
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России со стабильным прогнозом
© Фото: Maximiliano Ramos globallookpress
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

«S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне “BBB-/A-3”», - говорится в сообщении.

Также подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2».

«Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный», - говорится в сообщении.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, сохранение S&P рейтинга РФ подтверждает эффективность предпринятых правительством мер по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.

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