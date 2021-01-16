S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

«S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне “BBB-/A-3”», - говорится в сообщении.

Также подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2».

«Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный», - говорится в сообщении.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, сохранение S&P рейтинга РФ подтверждает эффективность предпринятых правительством мер по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.