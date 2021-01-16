В результате подрыва автоцистерны миссии ООН в Мали погиб один миротворец

В окрестностях города Тесали в провинции Кидаль на северо-востоке Мали совершено нападение на автоцистерну миссии ООН.

«В результате взрыва два миротворца были тяжело ранены. Один из них, к сожалению, скончался от полученных ран во время медицинской эвакуации», - говорится в сообщении на сайте многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

Отмечается, что чуть позже неподалеку от места происшествия обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

Это не первое нападение на конвой ООН в Мали на этой неделе. Ранее в результате теракта погибли четыре миротворца. В пятницу, 15 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что Москва осуждает терроризм в Сахаро-Сахельском регионе и выражает соболезнования родным и близким погибших.