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WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения из-за скандала

Тамара Астапенкова
00:25 16.01.2021
В заявлении компании говорится, что с введением обновлений принципы защиты персональной информации никак не изменятся.
WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения из-за скандала
© Фото: Muhammed Ibrahim Ali globallookpress
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Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения обновления пользовательского соглашения, одним из пунктов которого является передача данных корпорации Facebook. Такое решение было принято из-за резонанса, с которым восприняли пользователи мессенджера обновления. Об этом сообщается в релизе компании.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия. Ни у кого не будет приостановлена или удалена учетная запись до 8 февраля", - сообщил WhatsApp», говорится в сообщении.

В качестве крайнего срока указана дата 15 мая. Также в заявлении говорится, что появилось много дезинформации, которая вызвала беспокойство у пользователей. Отмечается, что вся личная информация, персональные диалоги будут защищаться двусторонним шифрованием, «так что ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». В компании подчеркивают, что с введением обновлений принципы защиты персональной информации никак не изменятся.

Ранее стало известно, что WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, передавать свои личные данные рекламной системе Facebook. Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp поспособствовала ускоренному переходу пользователей этого мессенджера в Telegram.

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