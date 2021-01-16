В ВОЗ не поддержали идею обязательной вакцинации для международных поездок

От граждан, совершающих международные поездки, не стоит требовать обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявили в комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям.

«В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда в страну», - говорится в рекомендациях ВОЗ.

Отмечается, что это связано с тем, что на данный момент не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что это не должно освобождать граждан от соблюдения других мер по снижению риска путешествий.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан не исключил, что в случае изменения ситуации с распространением коронавируса могут быть введены иммунные паспорта для путешествий.