Более 600 пострадавших: в Индонезии спасатели разбирают завалы после мощных землетрясений

В Индонезии в эти минуты идет поисково-спасательная операция. На острове Сулавеси сотрудники экстренных служб разбирают завалы на месте, где была больница. Она обрушилась в результате серии мощных землетрясений. Под руинами находятся люди. Чтобы пробиться, к ним приходится применять спецоборудование.

По предварительным данным, семь человек погибли, более 600 пострадали. Разрушены свыше 60 зданий, в том числе офис губернатора, торговый центр и несколько отелей.

На острове паника. В провинции, на которую пришелся основной удар, проживают более миллиона человек. Более двух тысяч уже покинули свои дома. В сельской местности землетрясение вызвало оползни и камнепады. Есть угроза цунами. По оценкам сейсмологов, магнитуда землетрясения превысила 6 баллов.