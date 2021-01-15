В Сургуте санитарный самолет повредил шасси при посадке

Санитарный самолет Hawker 800 с ребенком на борту повредил шасси при посадке в аэропорту Сургута. Об этом сообщила представитель Уральской транспортной прокуратуры Ольга Романова.

Инцидент произошел в 3.58 (1.58 мск) 15 января. Самолет авиакомпании «Вельталь-авиа» выполнял рейс из Улан-Удэ в Москву по заданию санитарной авиации для госпитализации ребенка в столичное медучреждение. В аэропорту Сургута воздушное судно приземлилось для дозаправки.

«В результате посадки произошла деформация колеса стойки шасси. Посадка воздушного судна произведена в штатном режиме, пострадавших нет. На борту воздушного судна находилось пять пассажиров, из них один ребенок, и четыре члена экипажа», – рассказала Романова.

На место выехал Сургутский транспортный прокурор. Ведомством проводится проверка для оценки требований законодательства о безопасности полетов.

Повторный вылет самолета в Москву предварительно запланирован на 20.00 (18.00 мск) 15 января.