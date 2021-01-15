Более 49 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении.

Автобусами из Еревана в Степанакерт было доставлено 210 беженцев. Таким образом, в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 49 256 беженца.

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. Также им оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.