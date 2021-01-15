Более 49 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
Военнослужащими РФ оказывается беспрерывная гуманитарная помощь местному населению.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении.
Автобусами из Еревана в Степанакерт было доставлено 210 беженцев. Таким образом, в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 49 256 беженца.
Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. Также им оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.
Миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.