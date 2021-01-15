Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гонконге впервые обнаружили высокопатогенный штамм птичьего гриппа

Виктория Ивашечкина
08:51 15.01.2021
По словам специалистов, вирус мог быть принесен перелетными птицами, зимующими в этой местности.
В Гонконге впервые обнаружили высокопатогенный штамм птичьего гриппа
© Фото: Thomas Imophoto, thek.net via, Globallookpress
Читайте нас на:

На территории Гонконга впервые был обнаружен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8.

Уточняется, что ученые нашли штамм в образцах помета, который был взят у диких птиц в болотистом заповеднике «Май По» на границе с материковым Китаем. Специалисты считают, что вирус принесли перелетные птицы, зимующие в этой местности.

С 1997 года в Гонконге неоднократно отмечались вспышки птичьего гриппа. При этом штамм H5N8 выявлен на этой территории впервые. Санитарные службы региона усилили контроль над рынками, где торгуют живой птицей, передает газета South China Morning Post

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года новая вспышка птичьего гриппа произошла в японской префектуре Миядзаки. На место планировалось направить силы самообороны для уничтожения 150 птиц.
Также местные власти предложили ввести карантин в пределах трехкилометровой зоны вокруг фермы, где обнаружен очаг заболевания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:23 В стране и мире
Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики
08:06 В стране и мире
Видео
СМИ назвали сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
07:02 В стране и мире
Гинцбург оценил возможность создания однокомпонентной вакцины от COVID-19
06:00 Армия
Евменов поздравил адмиралов и офицеров Адмиралтейства с Днем Главного штаба ВМФ
04:23 В стране и мире
статья
«Я хожу по солнечной стороне жизни»: Борис Грачевский в воспоминаниях коллег, друзей и воспитанников «Ералаша»
Популярное
Популярное
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС
Видео
Задержание владельца кафе с шаурмой «от Сталина» попало на видео
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.