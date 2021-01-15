В Гонконге впервые обнаружили высокопатогенный штамм птичьего гриппа

На территории Гонконга впервые был обнаружен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8.

Уточняется, что ученые нашли штамм в образцах помета, который был взят у диких птиц в болотистом заповеднике «Май По» на границе с материковым Китаем. Специалисты считают, что вирус принесли перелетные птицы, зимующие в этой местности.

С 1997 года в Гонконге неоднократно отмечались вспышки птичьего гриппа. При этом штамм H5N8 выявлен на этой территории впервые. Санитарные службы региона усилили контроль над рынками, где торгуют живой птицей, передает газета South China Morning Post.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года новая вспышка птичьего гриппа произошла в японской префектуре Миядзаки. На место планировалось направить силы самообороны для уничтожения 150 птиц.

Также местные власти предложили ввести карантин в пределах трехкилометровой зоны вокруг фермы, где обнаружен очаг заболевания.