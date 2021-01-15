СМИ назвали сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Строительство одной из двух ветвей газопровода «Северный поток – 2» планируется завершить в июне 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, Nord Stream 2 AG намерена завершить возведение одной из двух ветвей трубопровода, не взирая на американские санкции.

Укладка участка в исключительной экономической зоне Дании, как ожидается, закончится в мае. После баржа «Фортуна» приступит к работам в Германии и завершит их в июне.

Ранее пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен заявил, что прокладка труб в датской зоне стартует 15 января. Большую часть работ на датском участке строители проведут на глубинах свыше 30 метров.