Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ назвали сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Анна Касаткина
08:06 15.01.2021
Nord Stream 2 AG намерена завершить возведение одной из двух ветвей трубопровода, несмотря на американские санкции.
СМИ назвали сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Строительство одной из двух ветвей газопровода «Северный поток – 2» планируется завершить в июне 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, Nord Stream 2 AG намерена завершить возведение одной из двух ветвей трубопровода, не взирая на американские санкции.

Укладка участка в исключительной экономической зоне Дании, как ожидается, закончится в мае. После баржа «Фортуна» приступит к работам в Германии и завершит их в июне.

Ранее пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен заявил, что прокладка труб в датской зоне стартует 15 января. Большую часть работ на датском участке строители проведут на глубинах свыше 30 метров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:02 В стране и мире
Гинцбург оценил возможность создания однокомпонентной вакцины от COVID-19
06:00 Армия
Евменов поздравил адмиралов и офицеров Адмиралтейства с Днем Главного штаба ВМФ
05:10 Армия
Видео
Первый компонент «Спутника V»: на военной базе РФ в Абхазии стартовала прививочная кампания
06:40 ОПК
В «Ростехе» раскрыли особенности экипировки третьего поколения «Сотник»
04:23 В стране и мире
Видео
«Я хожу по солнечной стороне жизни»: Борис Грачевский в воспоминаниях коллег, друзей и воспитанников «Ералаша»
Популярное
Популярное
Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС
Видео
Задержание владельца кафе с шаурмой «от Сталина» попало на видео
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.