Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. Отмечается, что все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.

Цыденов во время совещания с членами Правительства объяснил свое решение необходимостью усиления в текущем году цифровой работы и новых методов, сообщается на сайте регионального правительства.

Глава Бурятии поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена. По словам Цыденова, требуются структурные изменения и решения сложных задач.

Глава республики также отметил, что основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.