Четыре человека погибли в аварии на трассе под Иркутском

Четыре человека погибли и один пострадал в аварии в Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП между автомобилями Toyota и Lexus произошло на трассе «Вилюй» в 100 километрах от города Братска

«Предварительная информация – 4 человека погибли, пострадал 1 ребенок», – цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в Иркутской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли три человека.