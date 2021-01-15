Четыре человека погибли в аварии на трассе под Иркутском
ДТП с участием двух иномарок произошло на трассе «Вилюй» в 100 километрах от города Братска.
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Четыре человека погибли и один пострадал в аварии в Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
ДТП между автомобилями Toyota и Lexus произошло на трассе «Вилюй» в 100 километрах от города Братска
«Предварительная информация – 4 человека погибли, пострадал 1 ребенок», – цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в Иркутской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли три человека.