Сильные метели и ледяные дожди: в регионах России установилась непогода

Непогода испытывает на прочность жителей почти всех регионов России.

Так, в Мурманске движение на крупной автомагистрали практически полностью остановилось из-за ледяного дождя. Водители вынуждены были съезжать на обочину, чтобы вручную очистить лобовое стекло от корки льда. При этом спустя пару сотен метров процедуру приходилось повторять. Омывающие средства в такую погоду оказались бесполезны.

А в сибирском Горно-Алтайске автомобиль занесло на скользкой дороге, после чего он пробил заграждения и рухнул с моста в реку. В салоне находились женщина и двухлетний ребенок. Они выжили, но получили ушибы. Выбраться пострадавшим помогли очевидцы аварии.

Столичный регион также приходит в себя после сильной метели. На уборку улиц и дорог брошены десятки тысяч сотрудников. Полностью закончить работу коммунальщики планируют уже сегодня днем.

А вот Владивосток только готовится к сильнейшему снегопаду. Туда надвигаются сразу 3 циклона, объявлено экстренное предупреждение. На помощь водителям Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской и Челябинской областей, где температура воздуха опустилась ниже минус 30 градусов, вышли военные автоинспекторы. Они патрулируют крупные трассы и организуют пункты обогрева для водителей.