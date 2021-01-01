Врач назвал лучшие для избавления от похмелья безалкогольные напитки

Не секрет, что россияне любят встречать Новый год, что называется, с размахом. Очень часто после бурного застолья люди на утро чувствуют себя неважно и причина этому - большое количество выпитого накануне спиртного. Как правило, здоровье наши сограждане поправляют новым возлиянием горячительного, что, в свою очередь, хорошенько бьет по организму. Однако, существуют способы избавиться от похмелья, не прибегая к алкоголю, и о них в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Так, по словам специалиста, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Эффективны также будут напитки, восполняющие дефицит водорастворимых витаминов и минералов.

«Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее - минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами. Надо брать либо слабогазированные, либо открыть крышку и дать постоять минут 20-30, чтобы избыточная газированность ушла и не раздражала стенки кишечника», - объяснил медик.

Неплохо в борьбе с похмельем, по словам эксперта, помогают кефир и другие кисломолочные продукты. Врач также посоветовал приходить в чувство с помощью классического кофеина - кофе или чая, но в умеренных количествах.

А вот традиционный рассол, утверждает Бобровский, на утро пить не нужно. Кроме того, «из-за особенностей влияния на организм» следует отказаться и от тоников.