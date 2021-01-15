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Гинцбург оценил возможность создания однокомпонентной вакцины от COVID-19

Анна Касаткина
07:02 15.01.2021
Вводимые только один раз вакцины существуют и сейчас, другой вопрос – как долго они работают, сказал специалист.
Гинцбург оценил возможность создания однокомпонентной вакцины от COVID-19
© Фото: Минобороны России
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Создание однокомпонентной вакцины возможно, однако важно, чтобы такой препарат обеспечивал защиту от заражения на длительное время. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что вводимые только один раз вакцины существуют и сейчас, другой вопрос – как долго они работают.

«Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», – сказал Гинцбург РИА Новости.

Он добавил, что пока четких подходов к созданию противокоронавирусной вакцины, которая будет защищать человека долгое время, нет.

Центр имени Гамалеи при участии Минобороны России разработал первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V». Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

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