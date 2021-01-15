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Тысячи солдат: в Вашингтон прибывают подразделения Нацгвардии перед инаугурацией Байдена

Виктория Ивашечкина
06:30 15.01.2021
Сразу после церемонии вступления в должность нового лидера, Сенат рассмотрит вопрос об импичменте Дональду Трампу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Безопасность всех участников инаугурации Джо Байдена будет полностью обеспечена. Об этом заявил директор Секретной службы, отвечающей за охрану американского руководства. Сейчас в Вашингтоне принимаются беспрецедентные меры. Окна зданий новостных сетей, расположенных в непосредственной близости от Капитолия, заколочены. В город стягивают подразделения Нацгвардии. Уже прибыли 7 тысяч человек, еще 14 тысяч - на подходе.

Сам Капитолий выглядит как во времена Гражданской войны. Всюду солдаты. Стало известно, что сразу после церемонии вступления в должность Джо Байдена, Сенат рассмотрит вопрос об импичменте Трампу по статье «подстрекательство к мятежу». Инаугурация назначена на 20 января, заседание по импичменту на 21, когда Трамп уже станет бывшим президентом.

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