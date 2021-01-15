На Сахалине сделавшим прививку разрешат ходить без масок и выдадут бейджи

На Сахалине людям, сделавшим прививку от коронавируса, будут выдавать специальные бейджи. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук.

«Мы хотим пойти по пути послабления ограничительных мероприятий. Поэтому планируем, что уже со следующей недели начнем выдавать специальные сертификаты, если хотите паспорта, если хотите, бейджи, которые будут доказывать факт прививки», - уточнил он.

На бейджах разместят защищенный голограммой QR-код, содержащий информацию и прививке. Также на нем будут указаны фамилия и имя человека.

По словам Ющука, тем, кто переболел коронавирусом, бейдж выдавать не будут, поскольку естественный иммунитет не является стойким в отличие от иммунитета после прививки «Спутником V».

Кроме того, региональные власти предложили ставить прививку целыми коллективами, чтобы получать бейджи сразу на всех сотрудников.

«Трудовые коллективы могут все вместе привиться, и мы готовы признавать такие коллективы "ковидфри", "зелеными зонами", где люди могут работать с послаблениями», - уточнил зампред правительства.

Масштабная вакцинация от коронавируса на Сахалине начнется 16 января. Тогда на остров доставят 9,1 тысячи доз препарата.