В стране и мире На Камчатке объявлена лавинная опасность Тамара Астапенкова Высокий риск схода лавин сохраняется на вулканах Козельский, Корякский, Авачинский и Вилючинский. © Фото: Ted Raynor imagebroker.com Globallookpress Читайте нас на: Штормовое предупреждение объявлено в нескольких районах Камчатки из-за приближающегося к берегам полуострова циклона. В краевом противолавинном центре заявили о повышенной опасности схода снежных лавин. «С 17 по 19 января включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов и Петропавловска-Камчатского», - говорится в сообщении. Также высокий риск схода лавин сохраняется в эти дни на вулканах Козельский, Корякский, Авачинский и Вилючинский. Ожидается, что циклон обрушится на юг полуострова ночью 17 января. По прогнозам синоптиков, будут метель и сильный ветер порывами до 25 метров в секунду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика