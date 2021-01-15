На Камчатке объявлена лавинная опасность
Штормовое предупреждение объявлено в нескольких районах Камчатки из-за приближающегося к берегам полуострова циклона. В краевом противолавинном центре заявили о повышенной опасности схода снежных лавин.
«С 17 по 19 января включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов и Петропавловска-Камчатского», - говорится в сообщении.
Также высокий риск схода лавин сохраняется в эти дни на вулканах Козельский, Корякский, Авачинский и Вилючинский. Ожидается, что циклон обрушится на юг полуострова ночью 17 января. По прогнозам синоптиков, будут метель и сильный ветер порывами до 25 метров в секунду.