В России вступил в силу закон о реформе ОМС

В России 1 января 2021 года вступил в силу закона о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Начиная с нового года, полномочия страховщиков в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медучреждениях, получил Федеральный фонд ОМС (ФОМС).

Кроме того, данный фон будет производить расчеты за медицинскую помощь, контролировать ее объемы, сроки, качество и условия, а также сможет предъявлять претензии или иски за причинение вреда здоровью застрахованного лица без участия страховщиков во всех этих процессах.

Изменяется и механизм оплаты медпомощи в рамках базовой программы ОМС. Кабмин установит нормативы объемов специализированной, в том числе и высокотехнологичной медицинской помощи, а также тарифы на ее оплату. Объемы будут распределяться, учитывая мощности и объемы оказываемой помощи за счет иных источников финансирования. При этом федеральные медорганизации будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, которые были заключены напрямую между ними и ФОМС. Подведомственные медицинские организации также смогут оказывать первичную медико-санитарную, скорую, в том числе скорую специализированную помощь, в соответствии с территориальной программой ОМС.

С 1 января устанавливается порядок включения федеральной медорганизации в единый реестр системы обязательного медицинского страхования, и правила заключения договора между федеральной медицинской организацией и ФОМС.

Документ, в то же время, сокращает нормативный размер средств, предоставляемых страховой медицинской организации на расходы для ведения дел по ОМС с 1-2% до 0,8-1,1% от суммы, которая поступила в медорганизацию по дифференцированным подушевым нормативам. Такой шаг позволит сэкономить до 6,8 миллиардов рублей к 2023 году, которые можно будет направить на реализацию территориальных программ ОМС.

Согласно закону, к Министерству здравоохранения России переходят полномочия Федерального фонда ОМС по установлению порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в рамках ОМС, а также ее финансового обеспечения.