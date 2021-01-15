«Я хожу по солнечной стороне жизни»: Борис Грачевский в воспоминаниях коллег, друзей и воспитанников «Ералаша»

Сначала все советские, а потом и российские мальчишки и девчонки, а также их родители бежали к телевизорам семьями - смотреть и слушать те самые веселые истории, искрометные и поучительные. Во времена, когда детских передач, тем более юмористических, практически не было, «Ералаш», конечно, не мог не стать легендарной программой на отечественном телевидении.

«Машины времени пока не существует, но есть «Ералаш». Чтобы снова увидеть мир глазами ребенка, достаточно посмотреть несколько серий этого замечательного киножурнала», - так о «Ералаше» говорил его создатель Борис Грачевский.

Как-то он даже признался, что внутри него самого всегда живет двенадцатилетний мальчишка. В графе «место рождения» у Грачевского написано «дом отдыха». Фактически он родился в Москве, но родители сразу переехали в подмосковный дом отдыха «Полушкино», где жили и работали. Отец - массовиком-затейником для отдыхающих, а мать - библиотекарем.

«У меня дома в старые добрые времена была огромная библиотека, сама мама вообще была библиотекарем. Как-то папа сказал: «Сынок, вот книжки, читай. Единственное - есть такой писатель Куприн, и у него повесть «Яма», тебе рановато». Что я сделал первое? Полез читать эту «Яму», ничего не понял», - рассказывал Грачевский.

Непонимающий еще, кем хочет стать, Грачевский после нескольких лет работы на заводе и службы в армии устроился грузчиком на киностудию имени Горького. Тут и проникся кинопроизводством. «Ералаш» задумывался как детская версия сатирического журнала «Фитиль», но потом перегнал его по популярности. Грачевский придумал его вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году. Тогда ему было 25.

«Боря и смерть - для меня вещи несовместимые. Мы только с ним разговаривали, он прислал мне смеющиеся фотографии, где он в кислородной маске. Я с 1968 года Борю знаю, и это просто какая-то злая шутка», - отреагировал на смерть Грачевского заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

«Я хожу по солнечной стороне жизни», - говорил Борис Грачевский и всегда обязательно улыбался. На одной из последних фотографий он смеется даже в кислородной маске.

«Это ужасно грустно, ужасно жалко Борьку, в нем столько жизни было. Недавно ребенок у него родился. Какой-то кошмарный парадокс», - сообщил актер Леонид Ярмольник.

В уморительных историях, которые Борис Грачевский ставил как сценарист, а временами как режиссер и продюсер, снялись многие звезды шоу-бизнеса. Знаменитые они сейчас, а тогда и думать об этом не могли. С «Ералаша» свой путь начинали Влад Топалов, Сергей Лазарев, Юлия Волкова, Кирилл Емельянов.

«Я безумно благодарен Борису Юрьевичу за то, что он мне открыл такой мир как кино, такой мир как «Ералаш». Слов нет, потому что Борис Юрьевич для нас тот человек, который никак не может ассоциироваться со смертью. Борис Юрьевич - это тот человек, который ассоциируется исключительно с улыбкой», - вспоминает актер Кирилл Емельянов.

Грачевский считал, что чувство юмора невозможно приобрести - с ним можно только родиться! Исторический памятник кинопроизводства - так уже называют «Ералаш» - будет жить, как и сам Борис Грачевский, в сердцах миллионов.