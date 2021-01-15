В США арестовали сотрудника Нацгвардии по делу о штурме Капитолия

В штате Виргиния арестован военнослужащий национальной гвардии США Джейкоб Фрэкер. Его считают виновным в штурме Капитолия, произошедшем 6 января.

Как сообщает издание Hill, Фрэкер служит в Нацгвардии в звании капрала. Он стал первым военнослужащим, арестованным из-за вторжения в здание Конгресса. В полиции утверждают, что мужчине предъявлены обвинения в умышленном проникновении на запрещенную территорию и хулиганском поведении.

Ранее в ФБР сообщили, что по делу о штурме Капитолия арестованы более ста человек. В связи с произошедшим Палата представителей США накануне объявила импичмент Дональду Трампу. Его считают виновным в подстрекательстве к мятежу.